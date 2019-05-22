Bir hayranı Britney Spears'ın çiğnediği sakıza 14.000 dolar ödedi

Bir kadın Britney Spears’ın çiğneyip attığı sakıza sahip olduğunu iddia ederek internette satışa çıkardı. Daha da şaşırtıcı olan ise bir hayranının bunun için 14,000 dolar ödemesiydi.

Kadın, sakızı Londra’daki Wembley Arena’daki konserden sonra aldığını söyledi. Sakızın gerçekten Spears’a ait olup olmadığını öğrenmek için tükürük testinden DNA örneği bile alınmadı.