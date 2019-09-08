Eyülde aşk başkadır

Yurtçu çifti Çeşme’de Küçükçağlayan ikilisi ise İstanbul’da 'evet' dedi. Deniz Baysal’ın gelinliğinin üzerinde 41 adet el yapımı çiçek nazarlara, 1001 adet minik çiçek ise masallar gibi bir aşkı temsil etmek için tasarlandı. İki ünlü ismin düğünü de yakın çevrelerinin katılımıyla sade bir törenle gerçekleşti.