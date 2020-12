Bir Garip Aşk 54. bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Garip Aşk 54. bölümde neler olacak?

Bir Garip Aşk 54. bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. Hafta içi her gün ekrana gelen dizi Kanal 7 ekranlarından izleyiciye ulaşıyor. Birbirleri ile yapamayan fakat yine de birbirinden ayrı kalamayan Kushi ve Arnav'ın aşk hikayesi ekrana geliyor. Bir Garip Aşk 54. bölümde neler olacak? Bir Garip Aşk 54. bölüm fragmanı sizlerle...

BİR GARİP AŞK 54. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bir Garip Aşk’ta bugün Arnav Kushi’ye kendisiyle neden evlendiğini itiraf eder. Duyduğu sözler karşısında şok olan Kushi Şiyam’dan doğruları söylemesini ister. Şiyam Kushi’nin bu isteğini gerçekleştirecek mi?





Arnav Kushi’nin her şeye rağmen neşeli olmasını anlayamaz ve ona kızar. Kendilerine hediye edilen çerçeveyi kıran Arnav Şiyam’la ilişkisi yüzünden kendisiyle evlendiğini Kushi’ye itiraf eder. Arnav’ın ölen ailesiyle ilgili sözleri Kushi’yi kırar. Arnav ablasının mutluluğu için Kushi’yle evlendiğini söyleyince Kushi her şeyi yanlış anladığını anlatmaya çalışır. Fakat Arnav onu dinlemez. Kushi Şiyam’a gidip Arnav’la konuşmasını ve her şeyin sorumlusunun kendisi olduğunu söylemesini ister. Şiyam Arnav’la konuşacak mı?

‘Bir Garip Aşk’ hafta içi saat 21:15, hafta sonu ise 22:20’de Kanal 7 ekranlarında…