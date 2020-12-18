Bir Garip Aşk 49. bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. Kanal 7'nin sevilen ve bir döneme damga vuran dizisi hafta içi her gün yayınlanıyor. Kushi ve Arnav’ın etkileyici ve büyük aşkı ekran başında bulunan izleyenleri etkilemeyi başarıyor. Peki, Bir Garip Aşk 49. bölümde neler olacak? Bir Garip Aşk 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR GARİP AŞK 50. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Garip Aşk 50. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelince haberimize eklenecektir.

BİR GARİP AŞK 49. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bir Garip Aşk yeni bölümde Arnav'ın tehdidi üzerine ablasının mutluluğuna karşılık kendi hayatını feda eden Khushi bugüne kadarki en önemli kararını alır. Her fırsatta bu düğüne karşı duyduğu hoşnutsuzluğu dile getiren Manaroma'ya rağmen Payal ve Akash hayatlarını birleştirmiştir. Etrafta Arnav'ı göremeyen Akash, o gelmeden düğüne başlamak istemediğini söyler. Bu sırada Khushi de ortalıkta gözükmemektedir.

Bu durum kalabalığı meraklandırırken Shyam'ın kıskançlık ve öfke duygularını ortaya çıkartır. bu sırada Arnav ise Khushi'ye reddedemeyeceği bir teklif yapmakla meşguldür. Ablasının mutluluğunun yarım kalmaması ve Lucknow'da yaşananların tekrarlanmaması için Khushi büyük bir fedakarlık yapmayı kabul eder. Arnav'ın bu büyük teklifi ne? Madhumati'nin bu durum karşısındaki tepkisi ne olacak?