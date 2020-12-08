Bir Garip Aşk 40. yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu! Bir Garip Aşk 39. son bölümde neler oldu?

Bir Garip Aşk heyecan dolu bir bölüm ile ekrana geldi. Hemen ardından yayına giren Bir Garip Aşk 40. yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Dizide Kushi, Arnav’a sarılınca herkes şok olur. Büyükanne Arnav ve Kushi arasında bir şey olacağını düşünür. Arnav’ın duygularını öğrenmek isteyen büyükanne ne yapacak? Ekranların ilgiyle izlenen Hint dizisi Bir Garip Aşk 39. son bölümünde yaşanan tüm gelişmeler haberimizde.



BİR GARİP AŞK 39. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Düğün günü yaklaşırken Anjali Akash ve Payal’e bir sürpriz hazırlamak ister. Arnav Kushi ve Natki’nin yakınlığından rahatsız olur ve daha çok öfkelenir. Anjali’nin hazırladığı sürprizi gören Kushi çok heyecanlanır ve herkese sarılır. Bir anda Arnav’a da sarıldığını fark eden Kushi çok utanır. Anjali ve büyükanne olanlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemez. Şiyam ise Kushi’nin bu hareketine çok öfkelenir. Büyükanne Arnav’la konuşup Kushi hakkında ne düşündüğünü öğrenmeye çalışır. Büyükannenin planı işe yarayacak mı?

Barun Sobti ve Sanaya İrani’nin unutulmaz dizisi Bir Garip Aşk tüm bölümleriyle ekrana kaldığı yerden devam ediyor.



BİR GARİP AŞK 40. BÖLÜM FRAGMANI

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Künye;

Yönetmen: Arshad Khan, Lalit Mohan

Oyuncular: Barun Sobti, Sanaya Irani, Vishesh Bansal, Daljeet Kaur Bhanot, Abhaas Mehta, Deepali Pansare, Akshay Dogra

Yapımcı: 4 Lions Films

Orijinal Adı: Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon?

Ülke: Hindistan

Yapım Yılı: 2011