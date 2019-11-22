Bir döneme damga vuran ünlü oyuncu Harika Avcı'nın zor günleri!

Türkiye'nin en güzel ve zengin kadınları arasında gösterilen Harika Avcı'nın, bir pansiyon odasında yaşamaya başladığını ve zor günler geçirdiği öne sürüldü. ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen Onur Akay, haberi şöyle duyurdu:

"Harika Avcı İstanbul Kartal’da bir pansiyon odasında yaşamaya başladı. Maddi sıkıntılar nedeni ile her şeyini satan Avcı’nın pansiyon parasını ise Avustralya’da yaşayan bir fanı ödedi.

"Assolistlik yaptığı ve paraya para demediği yıllarda, evinde sıkıldığı zaman ünlü otellerin kral dairesine gidip bir ay orada kalırdı."

"Avcı, yaşadığı büyük dolandırıcılık olaylarından sonra maddi olarak zor günler geçirmeye başlamıştı. Elinde belli bir miktar parası kalmıştı ve çevresi ev alması için kendisini zorlamıştı. Ancak ev almayan Avcı, o parayı da harcadı."

"Ayrıca kiloları nedeni ile mide küçültme ameliyatı da olmuş, çok zayıflamış ve tanınmaz bir hale gelmişti. Bozulan psikolojisi nedeni ile evden hiç dışarı çıkmıyordu ve doğalgaz parasını bile ödeyemiyordu."

"Şimdi ise elinde olanları da kaybeden ve bir Cahide Sonku olayı yaşayan Harika Avcı’ya yardım eli uzatılması gerekiyor."