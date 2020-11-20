Bir Başkadır'ın Meryem'i Öykü Karayel'e gelen övgü diğer oyunculara haksızlık!

Ancak dizinin başrollerinden Öykü Karayel'in oyunculuğuna gelen övgü, diğer isimleri gölgede bıraktı. Akşam yazarı Barış Kocaoğlu da bu durumu ele aldı, diğer oyunculara haksızlık yapıldığını dile getirdi. İşte o yazı...

DİĞER OYUNCULARA HAKSIZLIK OLMADI MI?

Bu hafta “Bir Başkadır” dizisi ve Öykü Karayel’i konuşmayan kalmadı sanırım.

Ben de bir konuşayım da konu kapansın.

Evet! Bir anda gündeme girdiler.

Çünkü çok güzel bir iş çıkmış. Sürükleyici, bizden, merak uyandıran...

Öykü Karayel, türbanlı temizlikçi kız rolünde dikkat çekti. Konuşması, doğallığı bizi çok etkiledi.

Ama dizinin diğer oyuncularına biraz haksızlık edildi diye düşünüyorum.

Hepsi ayrı ayrı oyunculuklarını en üst noktaya taşımışlar çünkü.

Fatih Artman, Funda Eryiğit de büyük oyunculuk sergilediler.

Defne Kayalar, Tülin Özen, Bige Önal, Alican Yücesoy, Nesrin Cavadzade, Derya Karadaş ve diğer tüm oyuncular da…

Hepsi alkışı hak ediyor.

Hikayeye bakarsanız ne kadar çok etkileri var senaryo üzerinde.

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