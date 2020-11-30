Bir Başkadır'ın Meryem'i Öykü Karayel ve Can Bonomo çiftinin bebeği göründü

2018 yılında nikah masasına oturan Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İlk kez anne-baba olmak için gün sayan ikili, bu pozlarını sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaştılar.

Çiftin gönderisi takipçilerinden büyük ilgi gördü.

"ANNE OLMANIN DOĞAL BİR SAATİ VAR"

30 yaşındaki Karayel, geçtiğimiz aylarda "Ne zaman anne olacaksınız?" sorusuna şu şekilde bir cevap vermişti:

Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri de olmadım. Can’la karşılaşınca her şey çok doğru gelmeye başladı. Zamanlama da mükemmeldi.