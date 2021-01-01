Bir Başkadır'ın Meryem'i Öykü Karayel ile Can Bonomo kızlarının adını açıkladı... İncil'den isim koydu

2018'de nikah masasına oturan Öykü Karayel ve Can Bonomo bebek heyecanı yaşıyor. Güzel oyuncu Öykü Karayel eşi Can Bonomo ile hamilelik pozları verdi.



2018 yılında evlenen Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. 5 aylık hamile olan Öykü Karayel eşi Can Bonomo ile birlikte objektiflere poz verdi.

Karayel'in karnı burnunda pozları büyük beğeni topladı. Bir Başkadır'ın Meryem'i Öykü Karayel ile Can Bonomo kızlarının adını açıkladı.

Hamilelik pozları büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Öykü Karayel, paylaşımına 'Alttaki küçüklük Roman Bonomo... Yeni yılda görüşürüz!' notunu düştü.

'ROMAN' İSMİNİN ANLAMI NE?

Genelde erkeklere verilen 'Roman' ismi İncil'de geçiyor. Roman'ın İncil'deki anlamı ise güçlü ve kuvvetli. Roman ismi diğer dillerde ise 'Romalı Adam' anlamına geliyor. 'Roman' ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor.