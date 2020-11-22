22 Kasım 2020 Pazar 15:03 | Son Güncelleme:
Bir Başkadır'ın Meryem'i Öykü Karayel ikiziyle karıştırıldı
Başrolünde yer aldığı 'Bir Başkadır' dizisi ile şu sıralar gündemden düşmeyen Öykü Karayel ikiziyle karıştırıldı. Öykü Karayel'in ikiz kardeşi Ezgi Karayel, Cihangir'de objektiflere takıldı.
Bir Başkadır dizisinin yıldızı Öykü Karayel, bir kez daha kardeşiyle karıştırıldı. Cihangir'de bir kadın arkadaşıyla yemek yiyip kahve içen Ezgi Karayel'i görenler, fotoğraf çektirmek istedi.
Fotoğraf isteklerini geri çeviren Ezgi Karayel, "Ben Öykü değilim, kız kardeşiyim" diyerek, açıklama yaptı. Karayel, kendisini bekleyen habercilere de, "Boşuna beklemeyin, Öykü değilim ben" dedi.