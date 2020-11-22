Bir Başkadır'ın Meryem'i Öykü Karayel ikiziyle karıştırıldı

Bir Başkadır dizisinin yıldızı Öykü Karayel, bir kez daha kardeşiyle karıştırıldı. Cihangir'de bir kadın arkadaşıyla yemek yiyip kahve içen Ezgi Karayel'i görenler, fotoğraf çektirmek istedi.

Fotoğraf isteklerini geri çeviren Ezgi Karayel, "Ben Öykü değilim, kız kardeşiyim" diyerek, açıklama yaptı. Karayel, kendisini bekleyen habercilere de, "Boşuna beklemeyin, Öykü değilim ben" dedi.