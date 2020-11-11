Netflix'in yeni dizisi Bir Başkadır heyecanla bekleniyor. Netflix'in yeni Türk dizisi olan Bir Başkadır'da Öykü Karayel başrol oynuyor. 'Masum' dizisinin yapımcısı olan, aynı zamanda Taylan Biraderler imzalı 'Azizler' filminin de senaryosunu kaleme alan Berkun Oya’nın yazıp yönettiği 'Bir Başkadır' ile ilgili aramalar da hız kazandı. Peki, Bir Başkadır Netflix'e geldi mi? Bir Başkadır konusu ne, oyuncuları kimler?

BİR BAŞKADIR NETFLİX'E GELDİ Mİ?

Bir Başkadır henüz Netflix'e gelmedi. Bir Başkadır dizisi bölümleri 12 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.

BİR BAŞKADIR KONUSU NE?

Dizi, farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul’un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalacaklar.

BİR BAŞKADIR OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi başarılı isimler yer alıyor.



