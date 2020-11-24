Bir Başkadır Benim Öğretmenim sözleri nasıl? İşte Bir Başkadır Benim Öğretmenim şarkısı...
Bir Başkadır Benim Öğretmenim şarkısı yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Sanatçı Sertab Erener'e "Öğretmenlerimize yıllarca unutulmayacak bir hatıra bırakmaya var mısınız?" davetiyle "Bir Başkadır Benim Öğretmenim" şarkısı ortaya çıktı. Dünyaca ünlü sanatçımız Sertab Erener, Ayten Alpman'ın ilk kez 1972 yılında seslendirdiği "Bir Başkadır Benim Memleketim" adlı şarkısının sözlerini öğretmenlerimize uyarladı ve eşsiz yorumuyla seslendirdi. Şarkının düzenlemesini ise müzisyen Emre Kula yaptı.
Bir Başkadır Benim Öğretmenim şarkısı öğretmenlerden ve öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Bugünün anlam ve önemi için hazırlanan şarkı Bir Başkadır Benim Öğretmenim şarkısı ve klibi çok sevildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Sanatçı Sertab Erener'e "Öğretmenlerimize yıllarca unutulmayacak bir hatıra bırakmaya var mısınız?" davetiyle "Bir Başkadır Benim Öğretmenim" şarkısı ortaya çıktı.
Klipte bilgi ve sevgileriyle çocuklara ışık olan öğretmenlerin; bugün görevde olan 1 milyon öğretmen, yıllarca büyük bir fedakârlıkla eğitim meşalesini taşıyan emekli öğretmenler ve şehit öğretmenlerle ebediyete uğurlanan tüm öğretmenleri temsil ettiğini belirten Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şarkıyı öğretmenlerimize uyarlayan ve güzel sesiyle bizlere ulaştıran sanatçımız Sertab Erener ve müzisyen Emre Kula'ya, klibin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 2012 yılında yitirdiğimiz, bizi bu unutulmaz şarkı ile birbirimize kenetleyen Ayten Alpman'ı da saygı ve rahmetle anıyorum." dedi.
BİR BAŞKADIR BENİM ÖĞRETMENİM KLİBİ İÇİN TIKLAYIN
BİR BAŞKADIR BENİM ÖĞRETMENİM SÖZLERİ
Dünya neden dönüyor
Kalbim nasıl çarpıyor
Hayatı bir tahtaya yazarmış
Benim adım kaç harfmiş
Bir yıl kaç gün edermiş
Hepsini bilir benim öğretmenim.
Lay lay lay lay lay lay...
Kuşlar nasıl uçuyor
Her ağaç nasıl büyüyor
Kitaplar dolusu anlatırmış
Doğanın kalbi varmış
O da nefes alırmış
Hepsini bilir benim öğretmenim
Lay lay lay lay lay lay...
İyi insan olmayı
Sonunda barışmayı
Sabırla bıkmadan öğretirmiş
Annemin sıcağından
Babamın kollarından
Sana emanetim öğretmenim
Lay lay lay lay lay lay...
Bir başkadır benim öğretmenim...