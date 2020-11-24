Bir Başkadır Benim Öğretmenim sözleri nasıl? İşte Bir Başkadır Benim Öğretmenim şarkısı...

Bir Başkadır Benim Öğretmenim şarkısı öğretmenlerden ve öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Bugünün anlam ve önemi için hazırlanan şarkı Bir Başkadır Benim Öğretmenim şarkısı ve klibi çok sevildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Sanatçı Sertab Erener'e "Öğretmenlerimize yıllarca unutulmayacak bir hatıra bırakmaya var mısınız?" davetiyle "Bir Başkadır Benim Öğretmenim" şarkısı ortaya çıktı.

Klipte bilgi ve sevgileriyle çocuklara ışık olan öğretmenlerin; bugün görevde olan 1 milyon öğretmen, yıllarca büyük bir fedakârlıkla eğitim meşalesini taşıyan emekli öğretmenler ve şehit öğretmenlerle ebediyete uğurlanan tüm öğretmenleri temsil ettiğini belirten Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şarkıyı öğretmenlerimize uyarlayan ve güzel sesiyle bizlere ulaştıran sanatçımız Sertab Erener ve müzisyen Emre Kula'ya, klibin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 2012 yılında yitirdiğimiz, bizi bu unutulmaz şarkı ile birbirimize kenetleyen Ayten Alpman'ı da saygı ve rahmetle anıyorum." dedi.

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BİR BAŞKADIR BENİM ÖĞRETMENİM SÖZLERİ

Dünya neden dönüyor

Kalbim nasıl çarpıyor

Hayatı bir tahtaya yazarmış

Benim adım kaç harfmiş

Bir yıl kaç gün edermiş

Hepsini bilir benim öğretmenim.

Lay lay lay lay lay lay...

Kuşlar nasıl uçuyor

Her ağaç nasıl büyüyor

Kitaplar dolusu anlatırmış

Doğanın kalbi varmış

O da nefes alırmış

Hepsini bilir benim öğretmenim

Lay lay lay lay lay lay...

İyi insan olmayı

Sonunda barışmayı

Sabırla bıkmadan öğretirmiş

Annemin sıcağından

Babamın kollarından

Sana emanetim öğretmenim

Lay lay lay lay lay lay...

Bir başkadır benim öğretmenim...