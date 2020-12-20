Bir Başkadır 2.sezon ne zaman başlayacak? Bir Başkadır konusu ve oyuncu kadrosu!

Bir Başkadır 2.sezon tarihleri yoğun ilgi görüyor. Netflix'te yayınlanan dizi Türkiye'de büyük bir kesim tarafından çok beğenildi Başrollerinde Fatih Artman ve Öykü Karayel'in yer aldığı dizide farklı yaşamların birbiriyle kesişen öyküsünü ele alıyor. Bir Başkadır 2.sezon ne zaman başlayacak? Bir Başkadır 2.sezon yayın tarihi belli oldu mu?

BİR BAŞKADIR 2.SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir Başkadır 2.sezonu hakkından Netflix'ten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

BİR BAŞKADIR KONUSU NEDİR?

Bir Başkadır, farklı sosyal hayatlara ve ekonomik koşullara sahip bir grup insanın yaşantılarını konu ediniyor. İstanbul'un canlı ve renkli hayatında karmaşık geçmişleri yüzleşen ve yeni bir yoldan yürümek zorunda kalan karakterler, izleyenlere farklı insan portrelerini yansıtıyor.

BİR BAŞKADIR OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını Krek Film adına Ali Farkhonde ve Nisan Ceren Göçen'in üstlendiği dizinin kurgusu Ali Aga'ya ait. 8 bölümden oluşan dizinin oyuncu kadrosunda ise Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Nesrin Cavadzade, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi isimler yer alıyor.