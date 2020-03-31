Bir Baba Hindu konusu nedir, nerede çekildi? Bir Baba Hindu oyuncuları kimler?
Bir Baba Hindu konusu nedir? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Bir Baba Hindu filmi bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. Saat 20.00'de ekrana gelecek olan filmin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Bir Baba Hindu 2016 yılında vizyona girdi. Bir Baba Hindu filmi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat’ın yaptığı Bir Baba Hindu filminin oyuncuları arasında da yine Sermiyan Midyat bulunuyor. Bu akşam 20.00’de Star TV’de yayınlanacak olan Bir Baba Hindu konusu merak ediliyor. Bir Baba Hindu nerede çekildi? Sorusunun yanıtı haberimizde…
BİR BABA HİNDU KONUSU NEDİR?
Fadıl, bölgesinin en acımasız mafya babalarından biridir. Ancak günün birinde Hintli yoga hocası Gundhi'ye aşık olur. Gundhi, Fadıl'ın malikanesinden kaçırılınca olanlar olur. Fadıl genç kadını bulmak için yola çıkar. En güvendiği arkadaşı Hulusi'yi de alarak Hindistan'a giden mafya babasının amacı Gundhi'yi onu kaçıranların elinden kurtarmak ve onun kalbini kazanmaktır. Ancak işler sandığı kadar kolay olmayacaktır. Gundhi'nin annesi de Hindistan'da çok güçlü bir mafya örgütünü yönetmektedir.
BİR BABA HİNDU OYUNCULARI
Sermiyan Midyat
Nicole Faria
Şafak Sezer
Burak Satıbol
Füsun Demirel
Zeynep Kankonde
BİR BABA HİNDU NEREDE ÇEKİLDİ?
Bir Baba Hindu filminin çekimleri Türkiye’de ve Hindistan’da gerçekleştirildi.