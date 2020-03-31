Bir Baba Hindu konusu nedir, nerede çekildi? Bir Baba Hindu oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat’ın yaptığı Bir Baba Hindu filminin oyuncuları arasında da yine Sermiyan Midyat bulunuyor. Bu akşam 20.00’de Star TV’de yayınlanacak olan Bir Baba Hindu konusu merak ediliyor. Bir Baba Hindu nerede çekildi? Sorusunun yanıtı haberimizde…

BİR BABA HİNDU KONUSU NEDİR?

Fadıl, bölgesinin en acımasız mafya babalarından biridir. Ancak günün birinde Hintli yoga hocası Gundhi'ye aşık olur. Gundhi, Fadıl'ın malikanesinden kaçırılınca olanlar olur. Fadıl genç kadını bulmak için yola çıkar. En güvendiği arkadaşı Hulusi'yi de alarak Hindistan'a giden mafya babasının amacı Gundhi'yi onu kaçıranların elinden kurtarmak ve onun kalbini kazanmaktır. Ancak işler sandığı kadar kolay olmayacaktır. Gundhi'nin annesi de Hindistan'da çok güçlü bir mafya örgütünü yönetmektedir.

BİR BABA HİNDU OYUNCULARI

Sermiyan Midyat

Nicole Faria

Şafak Sezer

Burak Satıbol

Füsun Demirel

Zeynep Kankonde

BİR BABA HİNDU NEREDE ÇEKİLDİ?

Bir Baba Hindu filminin çekimleri Türkiye’de ve Hindistan’da gerçekleştirildi.