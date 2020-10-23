Bir Annenin Günahı'nda yeni dizi çifti Mert Yazıcıoğlu ve Simay Barlas!

Kanal D’nin yapımını Limon Film, yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstlendiği yeni dizisi “Bir Annenin Günahı”nın ilk fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada diziye yönelik dikkat çeken yorumlar geldi. İzleyiciler hikayeyi oldukça merak ettiler. Oyuncuların da çok iyi olduğuna yönelik yorumlar var. Simay Barlas ve Mert Yazıcıoğlu partnerliği de dikkat çekti.

Simay Barlas en son Zalim İstanbul dizisinde Damla karakterine hayat verdi ve bir hayli de başarılı performans sergiledi. Mert Yazıcıoğlu ise son olarak Aşk 101 dizisinde izleyicisi ile buluştu. İki genç ve başarılı ismin buluşması ile de yeni bir dizi çifti doğmuş oldu.

Yakında izleyici ile buluşacak dizinin tanıtımı gerek çarpıcı sahneleri, gerekse müziği ile tam not aldı. Türkiye’de de konserler veren dünyaca ünlü İranlı müzisyen Mohsen Namjoo’nun dokunaklı müziğinin eşlik ettiği görüntüler derinden etkilerken, izleyicide de merak uyandırdı.



