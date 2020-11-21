Bir Annenin Günahı nerede çekiliyor? Göksu nerede, Göksu Balık Evi nerede?

Bir Annenin Günahı bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yapımcılığı Limon Yapım'ın üstlendiği dizide başrolü Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Simay Barlas, Pamir Pekin ve Mert Yazıcıoğlu paylaşıyor. Bir sahil kasabasında geçen dizinin nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Bir Annenin Günahı nerede çekiliyor?

BİR ANNENİN GÜHANI NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizinin Göksu'da geçtiği belirtilse de gerçekte Göksu adında bir sahil kasabası bulunmuyor. Bir Annenin Günahı dizisinin çekimlerinin nerede gerçekleştiği henüz bilinmiyor. İstanbul’un çeşitli semt ve ormanlık alanlarında geçen dizi ile ilgili detayların belli olması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

GÖKSU BALIK EVİ NEREDE?

Dizi senaryosuna göre, Suna, Göksu sahilinde küçük bir balıkçı dükkanı işletiyor. Çekimlerin İstanbul'un sahil ilçelerinden birinde gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Bir Annenin Günahı konusu nedir? Bir Annenin Günahı dizisi oyuncuları kim?

BİR ANNENİN GÜNAHI KONUSU NEDİR?

Suna, 40’lı yaşların başında, dünyalar güzeli bir kadındır. Göksu sahilinde zar zor işlettiği ufak bir balıkçı dükkanı vardır. Çocuklarıyla beraber Göksu yakınlarında, bahçe içinde bir gecekonduda yaşar. Dişinden tırnağından arttırarak bir yandan çocuklarını okutmuş bir yandan da başlarını sokabilecekleri bir evleri olsun diye ev kooperatifine girmiştir. Hayattaki en büyük dayanağı büyük oğlu Yusuf’tur.

Yusuf, yirmili yaşlarının başında, yakışıklı ve akıllı, oldukça da muzip bir çocuktur. Yusuf ailesini her şeyin üstünde tutan, derslerinde başarılı, kardeşleriyle ilgilenen, tüm fakirliğe rağmen halden anlayan, yaşına göre olgun, yani “gerçek hayatın” farkında olan biridir. Yalnız başına onlara hem analık hem babalık etmiş anasını her şeyden sakınır. Annesi onu okutmuş, üniversite son sınıfa kadar getirmiştir.

Suna’nın kafasında güzel günler yakındır. Ev bitince, Yusuf da mezun olup avukat çıkınca, her şey yoluna girecektir. Yıllardır soluksuz çalışan Suna, balıkçı dükkanını kapatıp, evde yalnızca çocukları için yemek pişirecektir. Hatta Yusuf hayırlısıyla bir gün evlenince, Suna da torunlarını sevecektir. Ama zavallı Suna, kurduğu bu güzel hayallere koşarken, kaderin ona takacağı çelmeden habersizdir…