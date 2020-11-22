Bir Annenin Günahı iyi başladı, büyük beğeni topladı!

Barış Manço’nun Dönence isimli şarkısıyla özdeşleşen ilk bölümde izleyiciler hikayeden bir hayli etkilendi. Diziyi çok iyi bulduklarını belirten birçok izleyici, sosyal medyada yaptıkları yorumlarla dikkatleri çekti.

Musa Uzunlar’ın Sadri karakterinde etkileyici performans ise çok beğenildi. Vurulan Sadri’nin ölmesini istemeyen izleyiciler ne olacağını heyecanla bekliyorlar. Bilinen durum ise dizide Sadri karakterinin bundan sonra hikayede hayalet karakter olarak aralarda yer alması… Yani Uzunlar, diziye veda etmedi. Hikayede ne şekilde yer alacağını önümüzdeki bölümlerde görebileceğiz.

Farklı konusu ve etkileyici anlatımı ile izleyicileri derinden etkileyen Bir Annenin Günahı, müzikleriyle de büyük dikkat çekti. Filipinler’de çok izlenen A Mother’s Guilt isimli dizinin uyarlaması olan yapım ile Özge Özberk’te uzun bir aradan sonra hayranları ile yeniden buluştu.

BİR ANNENİN GÜNAHI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yusuf ve Sadri, ameliyathanelerde yaşam mücadelesi veriyorlar!

Sadri, vurulduktan sonra hastaneye kaldırılarak ameliyata alınır. Durumu ciddiyetini korumaktadır. Haberi duyan Yağmur ve Sadri’nin eşi Nazan hastaneye koşar. Sadri’nin yaşaması mucizelere kalmıştır artık. Ana-kız perişan haldedir ve bir umut yaşama dönmesini beklemektedirler.

Diğer yandan Suna, Sadri’den aldığı parayı hastaneye yetiştirir. Yusuf’un ameliyatı başarılı geçer. Hayata tekrar merhaba diyen Yusuf, sevdiği kız Yağmur’u babası yüzünden yaşadıkları karşısında yanında olur. Suna ise, hala olayın şokunu yaşamaktadır. Sadri’nin bir an önce sağlığına kavuşmasını diler.