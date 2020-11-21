Bir Annenin Günahı İbrahim kimdir? Bir Annenin Günahı'nın İbrahim'i Pamir Pekin kaç yaşında, nereli?

Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Bir Annenin Günahı, yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor. Dizide Göksu sahilinde ufak bir balıkçı dükkanı işleten 40’lı yaşların başında, dünyalar güzeli bir kadın olan Suna'nın hikayesi anlatılıyor. Bir Annenin Günahı'nın İbrahim'i Pamir Pekin, Suna’nın yaşadığı mahalledeki emniyette görevli komiseri canlandırıyor.

BİR ANNENİN GÜNAHI İBRAHİM KİMDİR?

İBRAHİM KOMİSER Suna’nın yaşadığı mahalledeki emniyette görevli komiserdir. Yakışıklı, zeki, olgun, az konuşan, karizmatik bir adamdır. Hayatının kırılmasını yıllar önce bir görev sırasında kendi gibi polis olan karısının bir trafik çevirmesinde öldürülmesiyle yaşamıştır. Hayatını hem işine hem de karısından yadigar kalan iki küçük çocuğuna adamıştır. İbrahim, Suna’ya ilk gördüğü andan itibaren temiz bir aşk beslemektedir. Suna’ya duygularını açıp hayatın yükünü beraber omuzlamak istediğini söyleyeceği uygun anı bekler.

PAMİR PEKİN KİMDİR?

31 Mayıs 1979 İstanbul’da dünyaya geldi. Pamir Pekin, İstanbul’da üniversite kazanarak, ekonometri bölümünü okumuş ve bu bölümü de bitirmiştir. Mezun olduktan sonra modellik yapmaya başlamış ve bu sektör üzerinde adım adım ilerlemiştir.

Özellikle reklam yüzü ile ön plana çıkmaya başlayarak, Veli Çelik ile tanışmasının ardından, kariyerinde büyük bir dönüm noktası olmuştur. Böylece ilk dizisi olan Komiser Nevzat adlı dizide Komiser Ali rolü ile 28 yaşında oyunculuk sektörüne atılmıştır.

2008 yılında ise Vurgun adlı dizi ile devam etmiştir.

Hayatında boksa, yelkenciliği ve arabalara önem veren bir hobi tutkunluğu da olduğu bilinmektedir.

Özel hayatı ile alakalı olarak bir dönem Serenay Sarıkaya ile birliktelikleri olmuştur. Fakat sonra ayrılmışlardır.

Bunun yanı sıra, Pamir Pekin, 2014 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Elkaz Mirza adı ile rol almıştır. Burada da kendini göstermeye devam ederek, 2015 yılında Gönül İşlerinde Komiser Kemal rolüne sahip olmuştur. Aynı yıl içerisinde de Murat rolü ile İlişki Durumu Karışık dizisinde kariyerini sürdürmüştür.

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Günce