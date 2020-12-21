Bir Annenin Günahı dizisinin final olacağı belirtildi. Her cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelen dizinin oyuncu kadrosunda Özge Özberk, Emre Kınay, Musa Uzunlar ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimler yer alıyor. Bir annenin dramı ve zorlu bir aşk hikayesini konu alan Bir Annenin Günahı final mi yapıyor, neden? Bir Annenin Günahı ne zaman final yapacak?

BİR ANNENİN GÜNAHI FİNAL MI YAPIYOR, NEDEN?

Bir Annenin Günahı dizisi final yaptı. Dizinin reytinglerde istenilen başarıyı elde edememesinin etkili olduğu söyleniyor. Dizinin başrol oyuncusu Özge Özberk de sosyal medya hesabından dizinin finaline ilişkin paylaşım yaptı. Oyuncu Özberk: "Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz" notunu yazdı.

Dizinin final yapamadan 5.bölümü ile ekrana veda ettiği öne sürüldü.



BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİNİN KONUSU

Dizide kendi ayakları üzerinde duran ancak çocuğu için suç işlemek zorunda kalan bir annenin dramı ve bu gerçekle sınanacak iki gencin aşk hikayesi anlatılıyordu.

BİR ANNENİN GÜNAHI OYUNCULARI

Yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği dram türündeki dizinin başrollerini Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin paylaşıyordu. Yönetmenliğini Filiz Gülmez Pakman'ın yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda Nefise Karatay, Gökçe Özyol, Onuryay Evrentan, Alihan Türkdemir, Emir Çiçek, Ümmü Putgül, Ayça İnci, İsmail Düvenci, Hamit Demir, Hüseyin Turunç, Mina Derman, Deniz Ertürk ve Esra Gönen de yer alıyordu.