Bir Annenin Günahı dizisinin ilk fragmanı geldi!

Filipinler’de reyting rekorları kıran “A Mother’s Guilt” dizisinden uyarlanan “Bir Annenin Günahı” isimli dizinin fragmanı izleyicilerini etkilemeyi başardı. İzleyiciler adeta ters köşe oldu. Dizinin müzikleri de daha ilk andan dikkat çekti.

Başrollerini Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas ve Pamir Pekin’in paylaştığı dizi etkileyici bir giriş yaptı.









Fragmanda yer alan şu sözler de çok dikkat çekti:

– Konu: Suç ve fail! Bir kadın, bir suç işler, birini öldürür! Sizce kadın olması suçun tanımını değiştirir mi?

– Kadının anne olup olmamasına göre değişir hocam! Ayrıca sosyolojik şartlar verilecek olan kararı etkiler; yani, etkilemeli! Suçu yaratan toplumsal sebepleri göz ardı edersek, bu sadece üstünlerin hukuku olur! Yani yasal mıdır? Evet! Adil midir? Tartışılır!