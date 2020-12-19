Bir Annenin Günahı 6. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bir Annenin Günahı 5. bölümde Yağmur tutuklanıyor!

Kanal D'nin sevilen dizisi Bir Annenin Günahı bu akşam yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Başrollerinde Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizide heyecanlı dakikalar izleyicileri ekrana kilitleyecek. Bir Annenin Günahı 5. bölümde Yağmur tutuklanıyor, Yusuf ise gerçek katili bulmak için çalışıyor. Bir Annenin Günahı 6. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte tüm merak edilenler...

BİR ANNENİN GÜNAHI 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Bir Annenin Günahı 6. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

BİR ANNENİN GÜNAHI 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yusuf, sorgulayıcı tarafıyla giderek sonuca ulaşmaya başlamıştır. Onun bu başarısı Çetin'i tedirgin etmektedir. Çetin, yıllardır arzuladığı Sadri'nin koltuğuna oturmaktan dolayı mağrur bir şekilde zaferinin keyfini sürmektedir. Önündeki tek engel ve gerçekleri ortaya çıkarabilecek olan Yusuf'a karşı Yağmur'u doldurarak bu tehlikeyi bertaraf etmeye çalışır.

Fakat, bu hamlesi sürekli olarak geri teper. Çünkü Yağmur, Çetin'den çok, sevdiği adam olan Yusuf'a güvenmektedir. Bu durum Çetin'i çileden çıkarır. Sadri'nin ölümündeki kirli planının ortaya çıkacak ve her şeyi kaybedecek olması onu giderek daha da öfkeli hale getirir. Planlarına engel olduğunu gördüğü aşıkları yolundan çekmek için her şeyi yapabileceğini gösterir.

Yağmur, Yusuf'u arayarak şok bir haber veriyor. Gittiği evde kendisini zor durumda bırakacak bir olayla karşılaşıyor. Elleri kanlı bir şekilde çıktığı evde gerçekleşen olay yüzünden tek güvendiği kişi olarak Yusuf'tan yardım istiyor. Yusuf, Yağmur'un düştüğü durum karşısında büyük şaşkınlık yaşıyor. Olayı araştırdığı sırada da Yağmur tutuklanıyor.

Kazım ise, Suna'ya Sadri'yi öldürdüğünü bildiğini söylüyor. Suna, Kazım'ın anlattıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor.

BİR ANNENİN GÜNAHI KONUSU NEDİR?

Suna, 40’lı yaşların başında, dünyalar güzeli bir kadındır. Göksu sahilinde zar zor işlettiği ufak bir balıkçı dükkanı vardır. Çocuklarıyla beraber Göksu yakınlarında, bahçe içinde bir gecekonduda yaşar. Dişinden tırnağından arttırarak bir yandan çocuklarını okutmuş bir yandan da başlarını sokabilecekleri bir evleri olsun diye ev kooperatifine girmiştir. Hayattaki en büyük dayanağı büyük oğlu Yusuf’tur.

Yusuf, yirmili yaşlarının başında, yakışıklı ve akıllı, oldukça da muzip bir çocuktur. Yusuf ailesini her şeyin üstünde tutan, derslerinde başarılı, kardeşleriyle ilgilenen, tüm fakirliğe rağmen halden anlayan, yaşına göre olgun, yani “gerçek hayatın” farkında olan biridir. Yalnız başına onlara hem analık hem babalık etmiş anasını her şeyden sakınır. Annesi onu okutmuş, üniversite son sınıfa kadar getirmiştir.

Suna’nın kafasında güzel günler yakındır. Ev bitince, Yusuf da mezun olup avukat çıkınca, her şey yoluna girecektir. Yıllardır soluksuz çalışan Suna, balıkçı dükkanını kapatıp, evde yalnızca çocukları için yemek pişirecektir. Hatta Yusuf hayırlısıyla bir gün evlenince, Suna da torunlarını sevecektir. Ama zavallı Suna, kurduğu bu güzel hayallere koşarken, kaderin ona takacağı çelmeden habersizdir…

BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Bir Annenin Günahı dizisinin başrollerini Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas ve Pamir Pekin paylaşıyor.