Bir Annenin Günahı 4. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bir Annenin Günahı 3. bölüm İZLE

Bir Annenin Günahı dizisi bu akşam yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak. Filiz Gülmez Pakman'ın yönetmenliğini yaptığı dizinin yapımcılığını ise Hayri Aslan üstleniyor. Bir Annenin Günahı dizisi "A Mother's Guilt" dizisinden uyarlanıyor.

BİR ANNENİN GÜNAHI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yusuf mezun olduktan sonra stajını yapmak üzere bir avukatlık bürosunda işe başlar. Ancak aldığı her davayı kazanması ile ünlü patronu avukat Tuna zor bir kadındır. Ne kadar zor olursa olsun Yusuf, avukat Tuna’yı, Bekir’in davasını alması için ikna eder.

BİR ANNENİN GÜNAHI İZLE

BİR ANNENİN GÜNAHI 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Bir Annenin Günahı 4. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bir Annenin Günahı yeni fragman gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

Bir Annenin Günahı konusu nedir, hangi diziden uyarlama? Bir Annenin Günahı oyuncu kadrosunda kimler var?

BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kendi ayakları üzerinde duran ancak çocuğu için suç işlemek zorunda kalan bir annenin dramı ve bu gerçekle sınanacak iki gencin aşk hikayesini işleyen "Bir Annenin Günahı", dramatik hikayesiyle sezona damga vuracak. Filipinler’de reyting rekorları kıran "A Mother's Guilt" dizisinden uyarlandı.

BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Bir Annenin Günahı dizisinin başrollerini Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas ve Pamir Pekin paylaşıyor.