Bir Annenin Günahı 1. bölüm izle! Bir Annenin Günahı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin’in paylaştığı Bir Annenin Günahı dizisi 1. bölümü ile Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Senaryosunu Özlem Atasoy ve Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğinde Filiz Gülmez Pakman otururken yapımcılığı Hayri Aslan üstleniyor. Bir Annenin Günahı 1. bölüm izleme linki ve 2. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...



BİR ANNENİN GÜNAHI 1. BÖLÜM ÖZETİ

Suna, büyük umutlar beslediği ilk göz ağrısı Yusuf, kızı Zehra ve evin en küçüğü Ali ile birlikte zor ama huzurlu bir yaşam sürmektedir. Küçük bir balıkçı dükkanı işletmekte, kazandığı ile çocuklarını okutmakta ve zorlu hayat koşullarında dimdik ayakta durmaktadır. Sakin ve huzurlu yaşamları büyük oğlu Yusuf’un ölümle burun buruna gelmesiyle bir an da alt üst olur. O andan itibaren Suna oğlunu yaşatabilmek için ölümle yaşam arasında bir savaşa girer. Suna, anneliğin en büyük sınavını verecektir. Oğlunu yaşatmak pahasına bir insanı öldürmek! Suna girdiği bu savaşta oğlu Yusuf’u yaşatarak galip çıkmış gibi görünse de, işlediği büyük günahın vebali ne onun ne de çocuklarının peşini asla bırakmayacaktır!

BİR ANNENİN GÜNAHI 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.