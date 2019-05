FOX TV'nin sevilen dizisi Bir Aile Hikayesi yine heyecanlı dakikalara sahne olacak. Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi bugün sezon finali bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkacak. Tüm izleyiciler Bir Aile Hikayesi sezon finalinde neler oluyor? Bir Aile Hikayesi Şakir ölüyor mu? sorularına yanıt arıyorlar. Bir Aile Hikayesi'nin son bölümünde; Berk’in doğum gününe çok kişi gelirken, Mamur ve Beste üzüntüsünü gizleyemedi. Reyhan ve Cem de bir biçimde onları sevindirmeyi başarmış bulunuyor. Mahur da Şakir’in ilaç tedavisini bırakmak istediğini bir şekilde öğrendi. Bir Aile Hikayesi'nin bu haftaki bölümü için heyecan dorukta. Bir Aile Hikayesi son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm izleme linkine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

BİR AİLE HİKAYESİ SEZON FİNALİNDE NELER OLUYOR?

12. bölüm sezon finali fragmanı yayınlanan Bir Aile Hikayesi'de Şakir, oğlundan Behiye ile evlenmek için onay istiyor. Mahur, babasının kalan ömrünü mutlu bir biçimde yaşaması için bunu kabul ediyor. Düğün günü, Behiye gelinlikler içinde beklerken, Mahur, babasını odasında hareketsiz yatarken bulup, ‘Baba şimdi değil’ diye haykırıyor.

BİR AİLE HİKAYESİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir Aile Hikayesi'nin son bölümünde; üçüzlerin dokuzuncu yaş günü kutlandı. Çocuklar doğum günlerini kendileri kutlamak isteyince, Cem ve Reyhan bu durum karşısında bir hayli zorluk çekti. Bir Aile Hikayesi'nin son bölümünde; Berk’in doğum gününe çok kişi gelirken, Mamur ve Beste üzüntüsünü gizleyemedi. Reyhan ve Cem de bir biçimde onları sevindirmeyi başarmış bulunuyor. Mahur da Şakir’in ilaç tedavisini bırakmak istediğini bir şekilde öğrendi. Bir Aile Hikayesi'nin son bölümünde; Mahur onu hayata bağlamak adına uğraşır ve çözümü yeni bir torun sevincinde bulur. Berk de eski sevgilisine geri döner.

BİR AİLE HİKAYESİ KONUSU:

Twentieth Century Fox Television Distribution (TCFTVD), 19 EMMY Ödülü adaylığı ve 2 EMMY ödülü bulunan drama serisi “This Is Us”ı lisansladığını duyurdu. TCFTVD, “This Is Us” dizisi için ilk format anlaşmasını FOX Türkiye ile gerçekleştirdi. Dizinin prodüksiyonunu ise Türkiye’nin tanınmış yapımcılarından MEDYAPIM üstlenecek. Dizinin konusu ise şöyle: Aynı gün otuz beşine basan dört insan Dördü de hayatlarının en önemli gününü yaşamak üzere Cem (Celil Nalçakan) çok sevdiği karısı Reyhan’la (Songül Öden) doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, Reyhan’ın aniden doğum sancısı tutar. Riskli bir doğum olmasına rağmen, son ana kadar her şeyin yolunda gideceğine ve üçüzleri kucaklarına alacaklarına inanırlar. Ancak hayatın onlar için bambaşka bir planı vardır. Beş yıldır büyük bir markanın reklam yüzü olan Berk’in (Birkan Sokullu) asıl hayali oyuncu olmaktır. Sonunda iyi bir filmde oynama şansı yakalar ancak yapımcısından izin alamaz. Şimdi önünde önemli bir yol ayrımı vardır. Ya her şey eskisi gibi devam edecek, ya da Berk özgürlüğü seçip bedelini ödeyecektir. Karısı ve çocuklarıyla huzur içinde yaşayan Mahur’un (Olgun Toker) bir sırrı vardır. Bir süredir biyolojik babasını bulmaya çalışmaktadır. İyi haberi doğum gününde alır. Ancak babasıyla tanıştığında öğreneceği gerçek onu büyük bir hayal kırıklığına uğratacaktır. Çocukluğundan beri başı kilolarıyla dertte olan Beste (Elçin Afacan), otuz beşinci doğum gününde yeni bir karar alır. Bugüne kadar hayatı umduğu gibi gitmemiştir ve artık dizginleri ele almanın vakti gelmiştir. Ne pahasına olursa olsun zayıflayacaktır. Hiçbir şey onu yolundan alıkoyamaz. Aşk dışında Bu beş insanın başına ne gelirse gelsin, onların bildikleri bir şey var; Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey.