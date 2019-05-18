Bir Aile Hikayesi 12. Yeni bölüm fragmanı yayında mı? Bir Aile Hikayesi son 11. Bölüm izle Fox TV'de
Bir Aile Hikayesi 12. Yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bir Aile Hikayesi 11. Son bölümde neler oluyor? Fox TV’de yayınlanan dizi izleyiciler tarafından çok seviliyor. Oyuncuları arasında Songül Öden, Celil Nalçakan, Olgun Toker, Ali Seçkiner Alıcı, Elçin Afacan, Birkan Sokullu gibi isimlerin yer aldığı dizi her hafta cumartesi akşamları ekrana geliyor. Dizinin 11. Bölümünde Ezgi Eyüpoğlu Nil karakteri ile kadroya dahil oldu. Nil, Berk’in (Birkan Sokullu) unutamadığı eski sevgilisi rolünde olacak. Bir Aile Hikayesi son bölümde yaşananlar ve detaylar haberimizde sizlerle.
Bir Aile Hikayesi son bölüm izleyici karşısından çıktıktan sonra yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Bir Aile Hikayesi 12. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 11. Bölümde Mahur, “Sen tedaviyi bırakmak mı istiyorsun?” diyor. Şakir Mahur’a, “Bu ilaçlar beni perişan ediyor. Oysa ben çocuklarla oynamak istiyorum, sizinle zaman geçirmek istiyorum. Belki seni alır gideriz diyorum Kars’a köye…” yanıtını veriyor. Mahur, “Ama bunların hepsi için zaman gerekiyor. Bunun için de senin tedavi olman gerekiyor. Bunlardan çok daha önemli bir şey var; yakında dede olacaksın ve ben bir daha o hastanenin koridorunda sensiz beklemeyeceğim.” diyor.
BİR AİLE HİKAYESİ 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Bir Aile Hikayesi 12. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
BİR AİLE HİKAYESİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ
BİR AİLE HİKAYESİ 11. BÖLÜM ÖZETİ
Üçüzlerin dokuzuncu doğum günü gelip çatmıştır. Her zamankinden farklı olarak bu yıl ayrı ayrı kutlamak isterler. Ancak bu durum Reyhan ve Cem’i epey zorlayacaktır. Berk’in doğum günü partisine katılım çok olurken, Beste ve Mahur’un partisi sönük kalır. Beste en yakın arkadaşını bile Berk’in partisine kaptırınca üzüntüden kendini odaya kapatır. Cem ve Reyhan, günün sonunda onu mutlu etmenin yolunu bulacaktır.
BİR AİLE HİKAYESİ SON BÖLÜM İZLE - FOX
Mahur, Şakir’in ilaç tedavisini bırakmak istediğini öğrenir. Onu hayata bağlamak için yeni bir neden arayışına girer. Müjde’nin gebelik ihtimali Mahur’a aradığı çözümü verecektir.
Şehnaz’ın sözleriyle yıkılan Beste, Erdem’e görünmeden evden kaçar, kimsenin telefonuna çıkmaz. Öte yandan Şehnaz hala Erdem’le Ceylan’ı barıştırmaya çalışmaktadır.
Oyunu yetiştirmek için gece gündüz prova yapan Berk ve Hülya yakınlaşır. Ancak Derya’nın ani dönüşü Berk’i zor durumda bırakır. İki kadın arasında kalan Berk hiç umulmadık bir seçim yapacaktır.
EZGİ EYÜPOĞLU BİR AİLE HİKAYESİ’NDE
Güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, FOX’un sevilen dizisi “Bir Aile Hikayesi”ne dahil oluyor.
Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Olgun Toker ve Elçin Afacan’a, İrem Sak, Alper Saldıran, Ali Seçkiner Alıcı, Serkan Ercan ve Seren Şirince gibi sevilen oyuncuların eşlik ettiği, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ile Murat Öztürk ’ün oturduğu ve senaryosunu Deniz Madanoğlu’nun kaleme aldığı dizide Eyüboğlu, Nil karakterine hayat verecek.
Nil, Berk’in (Birkan Sokullu) unutamadığı eski sevgilisi rolünde olacak.