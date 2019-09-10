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  3. Billur Kalkavan'ın annelik açıklamasına Buse Varol'dan sert yanıt

Billur Kalkavan'ın annelik açıklamasına Buse Varol'dan sert yanıt

Billur Kalkavan'ın annelik açıklamasına Buse Varol'dan sert yanıt

Billur Kalkavan'ın annelikle ilgili açıklamaları tartışma yaratmıştı. Konuyla ilgili tartışmalara oyuncu Buse Varol da dahil oldu.

Oyuncu Billur Kalkavan, geçtiğimiz günlerde annelikle ilgili bir açıklamada bulunmuş ve "Şuradaki kedi, köpek, kertenkele, kuş hepsinin yavrusu oluyor. Kuşların her yıl 2-3 tane yavrusu oluyor, hiç kasılanı görmedim. Anne olmak da çok matah bir şey değil." demişti. Kalkavan'ın bu açıklaması sosyal medyada tartışma konusu olurken, bugün 2. Sayfa programına katılan Buse Varol'a bu açıklama soruldu. Kalkavan'a katılmadığını dile getiren Varol, şu açıklamaları yaptı:

"GENELLEME YAPMASINA KATILMADIM"

-Talihsiz bir açıklama yapmış. Çok büyük bir genelleme.

-Annelik çok kutsal bir şey.

-Herkesi fikrine saygı duyuyorum.

-'Pörtletmek' tabiri anne olmak isteyen kadınlara hakaret.

-Bizim dadımız da Filipinli. 7 tane sertifikası var. Herkesin kendi tercihi.

-Burak'ı 1,5 ay tek başıma büyüttüm. Uykusuz kaldım. Annem ve kayınvalidemden yardım istemedik.

-Ben genelleme yapılmasına katılmadım.

"ABUK SABUK KONUŞMAYA GEREK YOK"

Öte yandan programa telefonla bağlanan Alişan da eşine destek çıktı. Ünlü şarkıcı, "Bu konunun tartışılması çok saçma. Bu olayı genellemek yanlış. Annelik konusunu abuk sabuk cümlelerle konuşmaya gerek yok. Bunlar çok çirkin cümleler. Diyarbakır'daki anneler orada ağlıyor, bu konu magazin malzemesi olmamalı." dedi.

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