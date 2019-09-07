Billur Kalkavan'dan tartışma yaratan açıklama: Anne olmak çok matah bir şey değil

Oyuncu Billur Kalkavan, YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Kadınca programının konuğu oldu. Programda samimi açıklamalar yapan Kalkavan, çocuk doğurma hakkında şunları söyledi: "Çocuk öyle ezbere yapılacak bir şey değil. Çocuğu doğurmadan önce kendini ve maddi durumu ölçüp tartacaksın. Bana 'Siz çocuk sevmiyorsunuz' diyorlar, çok sevdiğim için çocuk doğurmamış olabilir miyim? Siz böyle düşüncesizce pörtletin. Sonra verin bir tane dadının eline işe dönün hemen. Ondan sonra uykusuz cadı gibi gidin işe sinir hastası olarak. Öyle insanlar gördüm, geceleri evinde uyumuyor falan.

"ARSIZ, TERBİYESİZ ÇOCUK KOŞUŞTURUYOR ETRAFTA"

Sen de evinde kalıp çocuğuna baksaydın. Ondan sonra buna çocuk yapmak deyin. Arsız, terbiyesiz, ciyak ciyak bir sürü çocuk koşuşturuyor etrafta. Hayatta hiçbir şey bilmiyorlar, biz anne babamızdan öğrendik her şeyi. Eğitim evde, öğrenim okuldadır. Eğitim yoksa öğrenimle olmuyor. Her çocuk doğuran da bir ego, yürüyüş değişiyor şöyle bir trip, görüyorum.

"ANNE OLMAK ÇOK MATAH BİR ŞEY DEĞİL"

Diyorum ki şuradaki kedi, köpek, kertenkele, kuş hepsinin yavrusu oluyor. Kuşların her yıl 2-3 tane yavrusu oluyor, hiç kasılanı görmedim. Anne olmak da çok matah bir şey değil."

"BEBEĞİ ALDIRDIĞIMDA ÇOK AĞLADIM, ŞİMDİ GÖBEK ATIYORUM"

Ayrıca 30'lu yaşlarında hamile kaldığını ve aldırdığını dile getiren Billur Kalkavan, "O zamanlar benden 12 yaş küçük bir sevgilim vardı. Aldırdığımda çok ağladık. Çünkü birbirimizi çok seviyorduk. Bence onu meydana getiremediğimize ağladık. Ama bu ağlama çok kısa bir süre sürdü. Şu anda göbek atıyorum. Benim çocuğum ikiz erkek olurdu. Çünkü anne ailem ikiz dolu. İki erkeğim olurdu ama kendi hayatım mahvolurdu. Bunlar tercih meselesidir ben bu hayatı kendim için yaşamayı tercih ettim" dedi.