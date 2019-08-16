Billur Kalkavan'dan olay yaratacak açıklamalar

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan katıldığı bir canlı yayında birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kalkavan'ın çocuk sahibi olmanın bir bela olduğunu söylemesi ise magazin gündemine damga vurdu.

16 Ağustos 2019 Cuma 15:39
Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 15:39
Billur Kalkavan'dan olay yaratacak açıklamalar

Uzun bir süredir ekranlardan uzak duran oyuncu Billur Kalkavan, bugün 2. Sayfa programının canlı yayınına konuk oldu. Birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunan Kalkavan, Cansu Dere'nin "Çocuk özlemim yok" sözleri üzerine çocuğun bir bela olduğunu söyleyerek herkesi şaşkına çevirdi.

"ÇOCUK ÖZLEMİM YOK"

56 yaşındaki Billur Kalkavan, sunucuların "Senin çocuk özlemin var mı?" sorusu üzerine şöyle konuştu: "Çocuk özlemim hiçbir zaman olmadı. Zaten özleyen doğurur. Bir de doğuranların çocuklarını Allah bağışlasın, annelik müthiş bir duygu. Benim için hayatına bir bela sokmak gibi bir şey. Çocuk çok zor iş. Ben kaç yaşına geldim hala annemin başına belayım. Demek ki benimki de benim başıma bela olacak. Günümüzde nasıl büyüttüğünde çok önemli biz bahçeli evlerde rahat büyüdük. Şimdi çocuklar kopuk olduğu için ellerinde tabletlerle yaşıyorlar."

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