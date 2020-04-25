Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında? Billur Kalkavan sevgilisi kim?

Billur Kalkavan hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarından yoğun olarak araştırma yapmaya başladı. Oyunculuk ve sunuculuk yapan Billur Kalkavan, lise öğrenminin Amerika'da tamamlamıştır. İlk sinema filmi "Ayrı Dünyalar adlı" film olan Billur Kalkavan hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2 Kasım 1962 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi Amerika'da tamamladı ve UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı. Sinemadaki ilk rolünü 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde üstlendi. Bu filmde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. 1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 yılında HTV kanalında 00:00-01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı.

2012 de ise TV8’de Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yarışmacı olarak yer aldı. Billur Kalkavan ile birlikte Burcu Çetinkaya,Berksan Özer, Hale Caneroğlu, Ceyda Ersoy, Esra Ersoy, Zaza Enden, Leyla Bilginel, Şener Üşümezsoy, Ertem Şener, Serkan Tanırgan, Tuğba Özay veÖnder Bekensir ve Helin Avşar da yarışmacı ekip içindeydi. Billur Kalkavan 2009 yılından bu yana kendisinden 22 yaş küçük olan Buğra Bahadırlı ile birlikte.