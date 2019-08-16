Billur Kalkavan kaç yaşında? Billur Kalkavan kimdir?

Billur Kalkavan kaç yaşında? sorusu magazin takipçileri tarafından merak ediliyor. Türk oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan bugün Kanal D ekranlarında Müge ve Gülşen'in sunduğu 2. Sayfa programına katıldı. Özel hayatıyla ilgili bir dönem çok konuşulan Kalkavan, sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırmıştı. İşte Billur Kalkavan'a ilişkin tüm bilgiler..

BİLLUR KALKAVAN KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

illur Kalkavan, 2 Kasım 1962 tarihinde İstanbul'da Beylerbeyi'nde bahçeli bir evde doğmuştur. Sonra Çiftehavuzlar'a taşındılar. Dadılar, aşçılar ve uşaklarla büyüdü. Annesi Nuyan Hanım, babası armatör Nazım Kalkavan'dır. Rıza adında kardeşi var. Ortaokulda İngilizce öğrenmeye Amerika'ya gitti. Geldiğinde Kadıköy Maarif Koleji'ne girdi, lise ikide de okulu bıraktı. Seneler sonra, 84'te, Amerika'da lise bitirme imtihanlarına girdi. İlk dövmesini sağ omuz üstüne (akrep dövmesi) 1980 yılındaİsviçre'de yaptırdı.

16 yaşında Mudo'da işe girdi. Sonra da Ömer Çavuşoğlu ve Ahmet Kozanoğlu'nun şirketlerinde çalıştı. 18 yaşında Güneş Gazetesi'nde Güneri Civaoğlu'nun Sekreteri olarak çalıştı. Güneri Civaoğlu'nun gazetesi satılınca Amerika'ya gitti ve 4 sene kalıp geri döndü.

Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. 1980 yılından itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2000 yılında Marion ile Muhammed" adlı tiyatro oyununda oynadı.

2010 yılında TürkMax ekranlarında 'Konuşmazsak Çatlarım' adlı programı sundu.

Billur Kalkavan, kendisinden 12 yaş küçük Kenan Doğulu ile ilişki yaşadı. Kendisinden 22 yaş küçük Buğra Bahadırlı ile yaşadı.

2011 yılında Turkcell reklamında oynadı. 2012 yılında HTV kanalında haftanın 5 günü 00:00-01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı.

2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yer almıştır. Billur Kalkavan ile birlikte Burcu Çetinkaya,Berksan Özer, Hale Caneroğlu, Ceyda Ersoy, Esra Ersoy, Zaza Enden, Leyla Bilginel, Şener Üşümezsoy, Ertem Şener, Serkan Tanırgan, Tuğba Özay veÖnder Bekensir ve Helin Avşar da yarışmacı ekip içindeydi.