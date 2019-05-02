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  3. Billboard'ın yıldızı 12 ödüllü Drake

Billboard'ın yıldızı 12 ödüllü Drake

Billboard'ın yıldızı 12 ödüllü Drake

Billboard Müzik Ödülleri’nde Drake organizasyon tarihinde en çok ödül kazanan sanatçı oldu ve Taylor Swift'in rekorunu geçti.

2019 Billboard Müzik Ödülleri, Las Vegas’taki MGM Grand Garden Arena’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Kelly Clarkson’ın sunuculuğunu üstlendiği gecede, Cardi B’nin 21 adaylığı olsa da ödülleri toplayan Drake oldu. Drake, toplam 12 ödülle Billboard Müzik Ödülleri tarihinin en çok ödül toplayan yıldızı oldu. Törende Madonna, gecede yeni şarkısı Medellin’i ilk kez seslendirdi, Mariah Carey’ye ‘İkon Ödülü’ verildi. Güney Koreli grup BTS ise ‘En İyi İkili/ Grup’ ödülüne layık görüldü. Grup “Hâlâ 6 yıl öncesindeki aynı çocuklarız” mesajı verdi. 

TÖREN SONRASI NİKÂH

'Game of Thrones'ta Sansa Stark’ı oynayan Sophie Turner, sevgilisi Joe Jonas ile gizlice evlendi. 

TAYLOR SWIFT 

Genç popçu Taylor Swift, gecede Türk markası Raisa & Vanessa'yı  tercih etti. 

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