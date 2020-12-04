Bilal Göregen nerelidir? Bilal Göregen kimdir, kaç yaşında?

Youtube resmi hesabından paylaşılan ve ardından sosyal medyanın gündemine düşen Bilal Göregen hakkında araştırmalar hız kazandı. Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılarak adını duyuran Bilal Göregen'in hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Bilal Göregen kimdir, kaç yaşında? Bilal Göregen nerelidir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor.



BİLAL GÖREGEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Göregen, ilkokulu Hatay Dörtyol'da tamamladı, ardından Kahramanmaraş'ta Lise eğitimini sürdürdü. İstanbul Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümünü'nde eğitimini tamlayan Bilal Göregen, Hatay Dörtyol'da doğdu. Baba tarafından aslen Bitlisli'dir. 7 kardeşi vardır. Görme engellidir ancak sesi ve enstrümanları taklit edebilme yeteneği ile popüler oldu.

Yetenek Sizsiniz yarışması öncesi Sıradışı isimli programa katılmış ve Sevdiğim Kız Bana Abi Deyince adlı parçayı seslendirmiştir. Yetenek Sizsiniz yarışmasında ise finale kadar yükselmiş finalde 2. olmuştur. Bugüne kadar Bu Adam Benim Babam, Yeşil Başlı Gövel Örder, Sevdiğim Kız Bana Abi Deyince, Emmoğlu, Yaralıyım gibi bir çok parçayı başarı ile seslendirmiş ve beğeni kazanmıştır.