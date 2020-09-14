Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali görenleri şaşkına çevirdi!

2007-2010 yılları arasında yayınlanan 'Bez Bebek' dizisindeki rolüyle adını duyuran, 'Aşk Tesadüfleri Sever' filmindeki performansıyla da dikkat çeken 2001 doğumlu Asena Keskinci, 19 yaşına adım atmak için gün sayıyor.

En son yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 'Ahlat Ağacı' filminde ‘Yasemin’ karakterini canlandıran Asena Keskinci, birçok dizi, sinema filmi teklifinin yanı sıra dijital platformda bir markanın da yüzü oldu.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda oyunculuk öğrenimine devam eden Keskinci, kendisine Yıldız Kenter’in ilham verdiğini belirtiyor. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren genç oyuncunun değişimi görenleri şaşırtıyor.

Sosyal medyada oldukça aktif olan Asena Keskinci'nin, Instagram'da 118 bin takipçisi bulunuyor. İşte reyting rekorları kıran 'Bez Bebek' dizisinin 'Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali...