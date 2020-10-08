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  • Bez Bebek'in Pompi'si Elif Ceren Balıkçı değişimiyle sosyal medyayı salladı!
08 Ekim 2020 Perşembe 15:50 | Son Güncelleme:

Bez Bebek'in Pompi'si Elif Ceren Balıkçı değişimiyle sosyal medyayı salladı!

Bez Bebek'in Pompi'si Elif Ceren Balıkçı değişimiyle sosyal medyayı salladı!

Bez Bebek'in Pompi'si Elif Ceren Balıkçı değişimiyle sosyal medyayı salladı. Ekranlarda çocuk oyuncu olarak tanıdığımız ve yıllar geçtikçe gençlik dizilerinde de rol almaya başlayan Elif Ceren Balıkçı yok böyle değişimi dedirtti. Genç oyuncu şimdi sosyal medya paylaşımlarıyla ve güzelliği ile ilgi odağı oldu.

Evrim Akın'ın başrolünde oynadığı 'Bez Bebek' dizisinde 'Pompi' karakterine hayat veren genç oyuncu şimdi sosyal medya paylaşımlarıyla ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Bez Bebek’in Pompi’si Elif Ceren Balıkçı değişimiyle sosyal medyayı salladı.

İşte Elif Ceren Balıkçı'nın değişimi...

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