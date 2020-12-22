Beyza Şekerci'den Engin Hepileri hakkında övgü dolu sözler

All Dergisi’nin yeni sayısına konuk olan başarılı oyuncu Beyza Şekerci özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunurken 2015 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Engin Hepileri hakkında da konuştu.

Eşine övgü dolu sözler sarf eden Beyza Şekerci, 'Aynı mesleği yapan iki insanın aynı çatı altında olmasından daha büyük bir lüks olamaz bizim meslekte. Tabii ben ekstra avantajlıyım, Engin’in tiyatro eğitmenliği konusunda geçmişinde harika birikimleri olduğu için kocam benim her daim hocam.' dedi.

Şekerci, oğulları Can'ın aşklarının en büyük meyvesi olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: 'O bizim aşkımızın her gün daha da katlanarak büyümesini sağlayan en güzel meyvesi. Aramızda hep söylediğimiz bir şey var: ‘Biz iyi bir takımız’ En zor anında ya da en keyifli dakikada bile bunu hiç unutmadan, hep sırtımızı birbirimize dayayarak ilerlemek en sevdiğimiz.'