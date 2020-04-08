Beyti Engin kalp krizi geçirdi! Beyti Engin kimdir, sağlık durumu nasıl?

Beyti Engin'e üç stent takıldı. Engin, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Instagram’dan sevenlerine seslenen oyuncu, “Bir kalp krizi ve üç stent ile kaldığımız yerden devam. Arayan, soran, yazan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

BEYTİ ENGİN KİMDİR?

Beyti Engin, 18 Eylül 1981 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Edirne'de bitirdikten sonra. Edirne Halk Eğitim Merkezi tiyatro kursu eğitimi alırken Edirne Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. 1999'da İstanbul'a yerleşti. Diyalog isimli özel bir kurumdan bir sene oyunculuk eğitimi almasından sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden 2005 yılında mezun oldu. 17 Ağustos 2014 yılında senarist Hale Aksu ile evlenmiştir.

2004 yılında Ahmet Ümit`in kitabından uyarlanarak TRT ekranlarında yayımlanan başrollerini Çetin Tekindor ve Nejat İşler`in paylaştığı Şeytan Ayrıntıda adlı dizide oynadığı rolüyle oyunculuk hayatında büyük bir çıkış yakaladı.

2014 yılının Haziran ayı içerisinde Ulan İstanbul dizisinde Ali karakterini canlandıran Beyti Engin; 2000 tarihinden bu yana seslendirme sanatçılığı da yapmaktadır.

Çok sayıda yerli ve yabancı filmde seslendirme sanatçısı olarak da görev alan Beyti Engin; tatil dizilerinden No: 309 dizisinde Şadi karakterini canlandırdı.

Rol Aldığı Diziler:

4N1K (Fizikçi, 2018)

No: 309 (Şadi, 2016-2017)

46 Yok Olan (Cerrah, 2016)

Şeytan Tüyü (Kürdo, 2015)

Ulan İstanbul (Hayati, 2014)

Kurtlar Vadisi Pusu (Atsız, 2013-2015)

Kayıp (Dr. Nuri Çobanoğlu, 2013)

Ağır Roman Yeni Dünya (Boşnak, 2012)

Leyla ile Mecnun 3 Sezon (Çılgın Profesör, 2011-2012)

Keşanlı Ali Destanı (Çakal Rüstem, 2011)

Deli Saraylı (Stanley Parker, 2010)

İpsiz Recep (Benet, 2008)

Osmanlı Cumhuriyeti (Amerikan Yüzbaşı, 2008)

Gölgesizler (Kunduracı, 2008)

Mahşer (Doktor, 2007)

Baba Oluyorum (Patron, 2007)

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (2004

Avrupa Yakası 1. Sezon (Konuk Oyuncu, 2004)

Rol Aldığı Filmler:

Borç (2018)

İlk Öpücük (Muzaffer, 2017)

Düğüm SAlonu (Davut, 2017)

Dört Köşe (Tilki Ziya, 2017)

Çetin Ceviz (Necip, 2016)

Yolsuzlar Çetesi (2016)

Küçük Esnaf (2016)

Robinson Crusoe & Cuma (Viktor, 2015)

Güvercin Uçuverdi (Banci Muzaffer, 2015)

Ali Baba ve Yedi Cüceler (Mitko Tasev, 2015)

Neden Tarkovski Olamıyorum? (Ağabey, 2014)

8 Saniye (Hoca, 2014)

Dönüşüm (İbrahim, 2012)

Eski Koltuklar (Kısa Film, 2011)

Damatlık Şapka (Kısa Film, 2004)