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  3. Taylor Swift ekranda da hasılatta da birinci!

Taylor Swift ekranda da hasılatta da birinci!

Taylor Swift ekranda da hasılatta da birinci!

Taylor Swift, Forbes Dergisi’nin son 1 yılın en çok kazanan kadın şarkıcılar listesinde başı çekti.

ABD’li şarkıcı Taylor Swift, Forbes Dergisi’nin son 1 yılın en çok kazanan kadın şarkıcılar listesinde başı çekti. 185 milyon dolarlık geliriyle Swift’i Beyonce ve Rihanna izledi.

 Swift, 2019 MTV Video Müzik Ödülleri’nde de ‘Yılın Klibi’ ve ‘Tüm Zamanların En İyi Klibi’ ödülünü kazandı. 

İŞTE EN ÇOK KAZANANLARIN LİSTESİ 

1. Taylor Swift - 185 milyon dolar 

2. Beyonce - 81 milyon dolar 

3. Rihanna - 62 milyon dolar 

4. Katy Perry - 57.5 milyon dolar 

5. Pink - 57 milyon dolar 

6. Ariana Grande - 48 milyon dolar 

7. Jennifer Lopez - 43 milyon dolar 

8. Lady Gaga - 39.5 milyon dolar 

9. Celine Dion - 37.5 milyon dolar 

10. Shakira - 35 milyon dolar

 

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