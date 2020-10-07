07 Ekim 2020 Çarşamba 16:32 | Son Güncelleme:
Beyin Ameliyatı geçiren Fatma Girik son halini paylaştı
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Fatma Girik, beyin ameliyatının ardından Bodrum'daki evinde istirahate çekildi. 77 yaşındaki Girik, son halini merak eden hayranları için sosyal medya hesabından paylaştı.
Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yayılan "Öldü" iddialarına yönelik açıklama yapan ve bu haberlerin kendisini üzdüğünü dile getiren Fatma Girik, bu kez geçirdiği beyin ameliyatının ardından Bodrum'daki evinden fotoğraf paylaştı.
Fatma Girik ameliyat sonrası istirahate çekildiği evinden bir fotoğraf paylaştı. 77 yaşındaki Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Fatma Girik, geçirdiği beyin ameliyatının ardından Bodrum'daki evinde istirahate çekildi.
GİRİK, OLDUKÇA KEYİFLİ GÖRÜNÜYOR
Girik, sosyal medyada Bodrum'daki evinden son halini bir fotoğraf ile paylaştı. Uzun süredir Bodrum'daki evinde istirahatte olan Girik'in paylaşılan fotoğrafında oldukça keyifli olduğu görüldü.