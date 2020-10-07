Beyin Ameliyatı geçiren Fatma Girik son halini paylaştı

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yayılan "Öldü" iddialarına yönelik açıklama yapan ve bu haberlerin kendisini üzdüğünü dile getiren Fatma Girik, bu kez geçirdiği beyin ameliyatının ardından Bodrum'daki evinden fotoğraf paylaştı.

Fatma Girik ameliyat sonrası istirahate çekildiği evinden bir fotoğraf paylaştı. 77 yaşındaki Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Fatma Girik, geçirdiği beyin ameliyatının ardından Bodrum'daki evinde istirahate çekildi.

GİRİK, OLDUKÇA KEYİFLİ GÖRÜNÜYOR

Girik, sosyal medyada Bodrum'daki evinden son halini bir fotoğraf ile paylaştı. Uzun süredir Bodrum'daki evinde istirahatte olan Girik'in paylaşılan fotoğrafında oldukça keyifli olduğu görüldü.