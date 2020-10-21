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  • Beyazıt Öztürk'ün gizemli kız arkadaşının kimliği ortaya çıktı
21 Ekim 2020 Çarşamba 16:51 | Son Güncelleme:

Beyazıt Öztürk'ün gizemli kız arkadaşının kimliği ortaya çıktı

Beyazıt Öztürk'ün gizemli kız arkadaşının kimliği ortaya çıktı

Beyazıt Öztürk önceki gün aracında bir kadınla görülmüş, gizemli kişinin kim olduğu merak konusu olmuştu. Arabadaki kişinin sunucunun yeğeni Leyla Öztürk olduğu öğrenildi.

Önceki gün sarışın bir kadın, ünlü sunucu Beyazıt Öztürk'e ait olan lüks marka araç ile görüntülendi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; yaklaşık bir haftadır Etiler-Bebek hattında Öztürk'ün aracını kullanan gizemli kadın, trafik ışıklarında gazetecilere yakalanınca neye uğradığını şaşırdı.

Merak edilen kadın, muhabirlerin kim olduğunu ve şovmenin aracını sürekli kullanmasıyla ilgili sorularına, "Bu soruya yorum yok" şeklinde yanıt verdi. Yanındaki erkek arkadaşına baktıktan sonra konuşmayan gizemli sarışın, hızlıca oradan ayrıldı.

Gerçek ise kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Arabadaki kişinin Beyaz'ın yeğeni Leyla Öztürk olduğu öğrenildi.

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