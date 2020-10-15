Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Programın akıbeti belli oldu!

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu O Ses Türkiye programında jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk, yeni sezonda programın yapılıp yapılmayacağıyla ilgili açıklamayı yaptı.

Beyazıt Öztürk O Ses Türkiye'nin yeni sezonunu merakla bekleyenlere yarışmanın pandemiden dolayı bu yıl yapılmayacağını söyledi. Beyaz, "İnsanlar mizah izleyip, kafa dağıtmak istiyor. Bununla ilgili çalışıyoruz" dedi.