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  • Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Programın akıbeti belli oldu!
15 Ekim 2020 Perşembe 10:37 | Son Güncelleme:

Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Programın akıbeti belli oldu!

Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Programın akıbeti belli oldu!

Beyazıt Öztürk jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye yarışması ile ilgili merakla beklenen açıklamayı yaptı. Beyazıt Öztürk O Ses Türkiye yarışmasının pandemiden dolayı bu yıl yapılmayacağını söyledi. Yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını dile getiren Beyazıt Öztürk "İnsanlar mizah izleyip, kafa dağıtmak istiyor. Bununla ilgili çalışıyoruz" dedi.

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu O Ses Türkiye programında jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk, yeni sezonda programın yapılıp yapılmayacağıyla ilgili açıklamayı yaptı.

Beyazıt Öztürk O Ses Türkiye'nin yeni sezonunu merakla bekleyenlere yarışmanın pandemiden dolayı bu yıl yapılmayacağını söyledi. Beyaz, "İnsanlar mizah izleyip, kafa dağıtmak istiyor. Bununla ilgili çalışıyoruz" dedi.

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