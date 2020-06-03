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  3. Beyazıt Öztürk'ten 'Beyaz Show' açıklaması
03 Haziran 2020 Çarşamba 09:44 | Son Güncelleme:

Beyazıt Öztürk'ten 'Beyaz Show' açıklaması

Beyazıt Öztürk'ten 'Beyaz Show' açıklaması

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk koronavirüs salgınında karantina günlerinin nasıl geçirdiğini “Mehmet'in Gezegeni” programına anlattı.

Beyazıt Öztürk, “En çok neyi özledin?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Annemi çok özledim. 16 Mart’tan bu yana evden çıkmıyorum. Arkadaşlarımla görüşmeyi, sohbet etmeyi de çok özledim.” 

BEYAZ SHOW YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

Öztürk, “Beyaz Show”un yeniden başlayacağı dedikodularına da açıklık getirdi: “Teklifler var. 2 sene oldu, ben de çok özledim ve yeniden başlamak istiyorum. Ama henüz net bir durum yok. ‘Beyaz Show’ seyircisiz olamaz. Program enerjisini seyirciden alıyor. Koronavirüs döneminde de o kadar kalabalığı bir arada toplamak mümkün değil. O yüzden ileride duruma göre hareket edeceğim.”


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