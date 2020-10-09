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  • Beyaz ve İbrahim Büyükak 'Pişti' oluyor! Hadise'ye de teklif götürdüler
09 Ekim 2020 Cuma 23:09 | Son Güncelleme:

Beyaz ve İbrahim Büyükak 'Pişti' oluyor! Hadise'ye de teklif götürdüler

Beyaz ve İbrahim Büyükak 'Pişti' oluyor! Hadise'ye de teklif götürdüler

Beyaz Show'la ekranlara geri dönmesi beklenen Beyazıt Öztürk, İbrahim Büyükak ile birlikte ‘Pişti' adlı programı sunacak. Yayın için Hadise'ye de teklif götürüldü.

Ünlü komedyen Beyazıt Öztürk, oyuncu İbrahim Büyükak ile beraber ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Beyaz Show’la ekrana dönmesi beklenen Öztürk, ters köye yaparak İbrahim Büyükak ile birlikte ‘Pişti’ adlı program sunacak. tv8’de ekrana gelecek olan program için Hadise’nin de adının geçtiği kulislerde konuşuluyor. Öztürk programda sosyal medya ve magazin gündemini ünlü konuklarıyla yorumlayacak. TV8’in reyting rekorları kıran yarışması ‘MasterChef Türkiye’ iyi gidince ‘O Ses Türkiye’nin de şimdilik askıya alındığı öğrenildi.

<p>Editör: <a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a> Kurgu: <a

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