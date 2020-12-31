Beyaz Show tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak? Beyaz Show tekrar bölümleri saat kaçta?

Beyaz Show tekrarı ile Kanal D'de yayınlanmaya başlayacak. Cuma geceleri, tiyatro, sinema ve müzik sektöründen oyuncuları ağırlıyordu. Ayrıca yabancı birçok konukta programda yer alan isimler arasındaydı Beyazıt Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı Beyaz Show 2007 yılında Altın Kelebek Ödül Töreni En İyi Talk Show Ödülü'nü kazanmıştır. Beyaz Show tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

BEYAZ SHOW TEKRAR BÖLÜMLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Beyaz Show tekrar bölümleri 1 Ocak 2021 Cuma akşamı saat 23:30 itibarıyla Kanal D'de ekrana gelecek.

BEYAZ SHOW HAKKINDA

Beyaz Show, sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı; 6 Aralık 1996-4 Mayıs 2018 tarihleri arasında Cuma geceleri Kanal D'de (2000-2001 Sezonu Star TV) canlı yayımlanan talk-show programıdır.

Helyum

Helyum Gazı, Konuklar (kalın-ince) olmak üzere içine çekmiştir. Konuşmalar esnasında konukların sesi kalın veya ince çıkması üzerine ortaya komik bir durum ortaya çıkmıştır. Programa konuk olduğunda Ajdar gazı içine çekmemiştir ve programda komik bir durum ortaya çıkmıştır.

Klostrohobi

Seyircilerin program başlamadan önce bir kabinin içine toplu olarak veya tek kişi halinde düşüncelerini söylediği bir bölümdür.

Yazılar

Beyaz'ın program başlamadan önce seyircilere verdiği kâğıtlara bir konu üzerinde (en çok merak ettiğini şey vb) sorular sorarak seyircilerin düşüncelerini aldığı ve programın sonlarına doğru okuduğu yazılardır.

Vine

Seyircilerin, Beyaz'ın verdiği bir konu üzerinden programa çekip gönderdikleri kısa videolardan oluşan bölümdür. Engin Altan Düzyatan'ın katıldığı bir programda adının üzerine yapılan vine'lar çok ilgi çekmiştir.

İlginç Konuklar

Beyaz'ın tuhaf hayat hikâyeleri olan insanları bulup programın sonlarına doğru onlarla beraber konuştukları bölümdür.