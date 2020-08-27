Beyaz Show ekranlara geri dönüyor! Ama bu sefer farklı olacak...

Beyazıt Öztürk’ün sunuculuğunda uzun yıllar yayın yapan Beyaz Show yeniden izleyici karşısına çıkacak. Kanal D ekranlarında 2018’in mayıs ayında ekranlara veda eden Beyaz Show iddialara göre Tv8 ekranlarında yayınlanacak.



O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Beyazıt Öztürk Acun Ilıcalı ile anlaştı. Beyaz ile bir bütün olan Beyaz Show bu sefer TV8'de ekrana gelecek.

Sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Beyazıt Öztürk'ün yıllardır program yaptığı Kanal D'den ayrılarak TV8 ekranında program yapacağını söyledi.

Altındağ paylaşımında "Beyaz Show nihayet geri dönüyormuş. Bu sefer TV8'de olacakmış. Başlasın ceket iliklemeler hadi bakalım" ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu yeni programı hakkındaki iddialara henüz açıklama yapmadı.