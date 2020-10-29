Bestemsu Özdemir benzincide: Böyle işleri erkek arkadaşım yoksa kendim hallediyorum

Bestemsu Özdemir’in rol aldığı “Türbülans” adlı oyun, önceki akşam Profilo Kültür Merkezi’nde perde açtı. Kültür merkezine giderken aracının lastiklerinden birinin havasının indiğini fark eden oyuncu, Kuruçeşme’deki bir benzin istasyonunda durdu.

"ERKEK ARKADAŞIM YOKSA KENDİM HALLEDİYORUM"

Hürriyet'in haberine göre; inen lastiği hava pompasıyla şişiren Özdemir, “Böyle işleri erkek arkadaşım yoksa kendim hallediyorum” dedi. Bir süredir Can Aydın’la ilişki yaşayan oyuncu, acelesi olduğunu söyleyerek soruları yanıtsız bıraktı: “Akşam oyunumuzun prömiyeri var, o yüzden hemen gitmem gerekiyor.”

Bestemsu Özdemir lastiği şişirirken basınç göstergesini de sık sık kontrol etti.