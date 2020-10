Best Model Of yarışmasının 15 yaşında birinci olan ismi Melisa İmrak tartışma yarattı

25 kadın, 25 erkek finalistin Best Model Türkiye olmak için podyuma çıktığı gecede Umut Akyürek, Yılmaz Morgül ve Emre Kaya sahne aldı. Ayrıca gecede Best Model Organizasyon Komitesi, finalistler ve jüri üyeleri, Erkan Özerman'a sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptılar.

33. Best Model Türkiye birinciliğini, kadınlarda Melisa İmrak, erkeklerde ise Oğuzhan Bolat kazandı. İkinciliği, Deniz Çatalbaş ve Yekta Baki, üçüncülüğü Sena Küçük ve Emre Özcanan kazandı.

Best Photomodel Melissa Aslan, Mustafa Saraçoğlu Best Grace, Merve Yıldırım Best Gentleman: Metehan Onay oldu.

YAŞI TARTIŞMA YARATTI

Öte yandan birinci seçilen 1.80 boyundaki Melisa İmrak'ın 15 yaşında olduğu öğrenildi. Yarışmada katılım şartlarına göre; 18 yaşından küçüklerin ailesinden muvaffakatname alma zorunluğu bulunuyor.

İmrak da bu sayede yarışmaya başvurmuş.

Sosyal medya kullanıcıları, çocukların bu tarz yarışmalarda bulunmaması gerektiğini belirtip yarışmaya eleştiri yağdırdı.