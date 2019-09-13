Berrin Keklikler kimdir, kaç yaşında? Reynmen ve Berrin Keklikler beraber mi?

Reynmen ve Berrin Keklikler’in beraber olduğu iddiası magazin gündeminde bulunuyor. ’Ela’ şarkısıyla adından söz ettiren Reynmen (Yusuf Aktaş) kız arkadaşı olduğu söylenen Miss Turkey 2013 Güzellik yarışmasında ikinci olan Berrin Keklikler ile yakalanınca kendisini görüntüleyen habercilere saldırdı. Peki Berrin Keklikler kimdir? İşte merak edilenler…

REYNMEN VE BERRİN KEKLİKLER BERABER Mİ?

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş’tan çirkin saldırı! ’Ela’ şarkısıyla adından söz ettiren Reynmen (Yusuf Aktaş) kız arkadaşı olduğu söylenen Miss Turkey 2013 Güzellik yarışmasında ikinci olan Berrin Keklikler ile yakalanınca kendisini görüntüleyen habercilere tehdit ederek saldırdı.

BERRİN KEKLİKLER KİMDİR?

Adını ilk olarak Miss Turkey 2013 Güzellik Yarışması’nda duyuran ve bu yarışmada 2. olarak büyük bir üne kavuşan Berrin Keklikler, 7 Nisan 1994 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Bir süre önce Survivor'da yarışan Berna Keklikler'in kardeşi olan ünlü mankenin adı, ünlü YouTuber ve şarkıcı Reynmen ile anılıyor.

REYNMEN KİMDİR?

Gerçek adı Yusuf Aktaş olan, sosyal medyada Reynmen ismi ile tanınan en ünlü Youtuber isimlerin arasında yer almaktadır. 1995 yılında İstanbul Bağcılar’da dünyaya gelmiştir. Üç kardeştir, bir kardeşi ve bir ablası vardır. Babasının ismi Rahmi, annesinin ise Nasibe’dir.

İlköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretime nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır.

Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi’ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak açıköğretim lisesini tamamlamıştır.

Yaşantısını İstanbul Bağcılar’da sürdürmektedir. Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır. Scorp’ta çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen ve dikkatleri üzerine çeken fenomeni olmayı başarmıştır. Günümüzde Youtube video sitesinde yayınladığı videolar takipçileri tarafından oldukça beğeni ile izlenmektedir.