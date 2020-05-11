Berrak Tüzünataç'tan sevgilisinin eski eşi Burcu Esmersoy'a beğeni!

Oyuncu Berrak Tüzünataç, yaklaşık beş aydır Burcu Esmersoy'un boşandığı eşi Berk Suyabatmaz ile aşk yaşıyor.

ŞAŞIRTAN BEĞENİ

Yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Tüzünataç, sevgilisinin eski eşinin fotoğrafını beğenmesiyle gündeme geldi. Burcu Esmersoy'un paylaşımını beğendiği görülen Tüzünataç, bu hamlesiyle takipçilerini şaşırttı.

Sunucu Burcu Esmersoy da geçtiğimiz aylarda eski eşi Berk Suyabatmaz ile sevgilisi Berrak Tüzünataç'ın fotoğraflarını beğenmesiyle çok konuşulmuştu.