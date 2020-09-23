Berrak Tüzünataç yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

Bir mekanda arkadaşları ile bir araya gelip yemek yiyen Berrak Tüzünataç ile Özge Özpirinçci, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

'HER ŞEY YOLUNDA'

Oyuncu Ali Yörenç ile aşk yaşayan Tüzünataç, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Oyuncu, "Her şey yolunda, gayet iyiyiz" dedi.



'BİZİ HEP GÖREBİLİRSİNİZ'

Sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşan Tüzünataç, "Her şey iyi, başka söyleyecek bir şey yok. Bizi hep görebilirsiniz" diye konuştu.

