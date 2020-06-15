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  3. Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz'ın 8 aylık ilişkisinde mutsuz son!
15 Haziran 2020 Pazartesi 10:18 | Son Güncelleme:

Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz'ın 8 aylık ilişkisinde mutsuz son!

Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz'ın 8 aylık ilişkisinde mutsuz son!

Burcu Esmersoy'dan boşandıktan sonra eski aşkı Berrak Tüzünataç'a dönen Berk Suyabatmaz'ın mutluluğu kısa sürdü. Ünlü çiftin ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

Berrak Tüzünataç, uzun süre birlikte olduğu meslektaşı Birkan Sokullu’nun ardından işadamı Berk Suyabatmaz’la flört etmeye başlamıştı. Çift, pandemi döneminin ardından soluklanmak için Çeşme’ye gitmişti.

AYRILDILAR

Hürriyet'in haberine göre; 8 aydır birlikte olan ikili, Çeşme tatilinde konuşup yollarını dostça ayırmaya karar vermiş. Tüzünataç, ayrılığın ardından Bodrum’a geçmiş. Burada yakın arkadaşlarıyla buluşan Tüzünataç, bir süre Bodrum’da tatil yapıp kafa dinledikten sonra İstanbul’a dönecek.

Çift, sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırdı, ancak birbirlerini takipten çıkmadı.

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