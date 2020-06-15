Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz'ın 8 aylık ilişkisinde mutsuz son!

Berrak Tüzünataç, uzun süre birlikte olduğu meslektaşı Birkan Sokullu’nun ardından işadamı Berk Suyabatmaz’la flört etmeye başlamıştı. Çift, pandemi döneminin ardından soluklanmak için Çeşme’ye gitmişti.

AYRILDILAR

Hürriyet'in haberine göre; 8 aydır birlikte olan ikili, Çeşme tatilinde konuşup yollarını dostça ayırmaya karar vermiş. Tüzünataç, ayrılığın ardından Bodrum’a geçmiş. Burada yakın arkadaşlarıyla buluşan Tüzünataç, bir süre Bodrum’da tatil yapıp kafa dinledikten sonra İstanbul’a dönecek.

Çift, sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırdı, ancak birbirlerini takipten çıkmadı.